Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması (2)

TRABZON (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son 10 yılda Türkiye'deki teknoloji girişimleri kurucularının yüzde 16'sının kadın olduğunu, kadınların dijital alanda da daha fazla yer alacaklarını bunun da ancak onların girişimci ruhları, yenilikçi yaklaşımları ve öz güvenleriyle mümkün olduğunu söyledi.

Selçuk, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde organize edilen, "Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, 11. Kalkınma Planı'nda kadınların iş gücüne katılım oranı hedefinin yüzde 38,5 olduğunu belirterek bu hedeflere ulaşabilmek için de kooperatifçilik gibi çalışmaların çok önem arz ettiğini vurguladı.

Tüm teşvikler ve uygulamalar sayesinde 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadının iş gücüne katılma oranının 2019'da yüzde 34,4'e ulaştığına işaret eden Selçuk, yine kadın istihdam oranının yüzde 25,3'lerden yüzde 28,7'ye ulaştığını aktardı.

Koronavirüs döneminin istihdam hayatı için zor bir dönem olduğunu dile getiren Selçuk, salgın döneminden sonra verdikleri teşviklerle ve iş dünyasının da katkılarıyla kadınların iş gücüne katılım noktasında daha büyük bir ivme yakalayacaklarına inandığını belirtti.

Selçuk, karar alma mekanizmalarında daha fazla kadın olduğu takdirde ailelerin ve toplumun da daha da güçleneceğine inandığının altını çizerek kadın milletvekili oranının yüzde 4,4'lerden yüzde 17,45'lere ulaştığını söyledi.

Kadınların artık daha çok karar mekanizmalarında, sosyoekonomik hayatın içinde yer aldıklarını ifade eden Selçuk, bunun da kadınların kabiliyeti, çalışkanlığı ve öz güvenlerinden kaynaklandığını vurguladı.

Selçuk, kadınların girişimciliklerinin de teşvik edebilmesinin önemine dikkati çekerek, "Girişimcilik, yeni ekonomik fırsatlar nedeniyle büyüme noktasında çok önemli bir husus bizim için dolayısıyla da kadınlarımız bilgilerini, üretkenliklerini ve yenilikçi fikirlerini ortaya koydukları zaman biz bu girişimcilikle beraber dünyaya açılabilen birçok marka değer de oluşturabileceğimize inanıyoruz. Ayrıca çalışma hayatında da etkisi büyüyen bir alan girişimcilik dolayısıyla kadın girişimcileri ne kadar artırabilirsek inşallah sosyoekonomik büyümeyi de o kadar artırabileceğimize de inanıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, 2007'den 2019 sonuna kadar yaklaşık 216 bin kadının girişimcilik eğitimi aldığını belirterek, "Yine KOSGEB tarafından 2019 yılında başlatılan Yeni Girişimci Programı ile kadınlarımıza ayrıcalıklı destekler veriliyor. Bütün bunların sonucu olarak kadın girişimci oranımız geçmişe kıyasla şu anda yüzde 19-20'lere ulaşmış durumda." diye konuştu.

- "Bu değişime salgın sonrasında da hazırlıklı olmamız gerekmekte"

Özellikle salgın sürecinde çalışma hayatında birçok yeni sosyoekonomik ilişkiler ağının oluştuğunu belirten Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık yeni çalışma modellerini de konuşuyoruz. Bu değişime salgın sonrasında da hazırlıklı olmamız gerekmekte. Yeni çağın gereksinimleri özellikle dijital teknolojilerin insanlığa sunduğu fırsatları da değerlendirerek hazırlıklı olmak durumundayız. Bu noktada e-ticaret üzerinden, kadın eliyle fark oluşturan bir üretim ve pazarlama ağının yaygınlaşacağını inanıyorum. Özellikle teknoloji alanındaki rakamlara baktığımızda, son 10 yılda Türkiye'deki teknoloji girişimleri kurucularının yüzde 16'sının kadın olduğunu görüyoruz, dolayısıyla kadınlar dijital alanda da daha fazla yer alacaklar bu da ancak kadınlarımızın girişimci ruhları, yenilikçi yaklaşımları ve öz güvenleriyle mümkün. Daha müreffeh bir Türkiye için kadın ve gençlerimize yeni ekonomik fırsatlar sunmaya devlet olarak, hükümet olarak devam edeceğiz."

Selçuk, bu anlamda kooperatifçiliğin Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak adına çok önemli bir mekanizma olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Özellikle üretimde kalite ve maliyet dengesinin sağlanması, pazarlama ve rekabet gücünün artırılmasında kooperatifler çok stratejik öneme sahip. Baktığınız zaman da dünya genelinde 280 milyon kişi, başka bir deyişle dünyada istihdam edilebilen nüfusun yüzde 10'u kooperatiflerde çalışıyor. Dolayısıyla kooperatifçiler çalışma hayatından önce çok önemli bir basamak oluşturuyor. Dolayısıyla hem işsizliğin önlenmesi hem yoksullukla mücadele hem de sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak anlamında çok önemli bir mekanizma. Daha da önemlisi bizim kültürümüzle de uyumlu bir yapı. İş faaliyetlerini sağlarken, çalışma hayatında kadınlarımızın yer almasını sağlarken aynı zamanda iş ve aile uyumunu da sağlayabilecek bir mekanizma sunuyor kooperatifçiler."

Geçen yılın 11 aylık döneminde kurulan kooperatif sayısının, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 30 arttığına işaret eden Selçuk, "Bu sevindirici bir gelişme bunda aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ile imzaladığımız ortak protokolün de katkısı var. Bu oranı valilerimizin milletvekillerimizin katkısıyla artıracağımıza inanıyoruz. Fakat sadece niceliğin artması çok önemli olsa da bizim asıl önem verdiğimiz kooperatifçilikte niteliğin arttırılması ve marka değeri oluşturabilecek kooperatifleri, dünyaya açılabilecek kooperatifleri oluşturabilmemiz. Sadece ekonomik değer değil, aynı zamanda sosyal değer oluşturabilecek kooperatiflere ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Karadeniz'in çalışkan, mücadeleci kadınlarına hep beraber güveniyoruz"

Selçuk, kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi için inovatif fikirlerin kadınların eliyle hayat bulacağına inandıkları için burada olduklarına dikkati çekerek, "Bu düşünceyle saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümetlerimizin üst politika metinlerinde kadının güçlendirilmesi için kadın kooperatifçiliğine çok önem verdiğimizin bir kez daha altını çizmek isterim. Türkiye'yi 2023’e taşıyacak 11. Kalkınma Planı'nda da yıllık programlarımızda da kadın kooperatifçiliği özellikle vurgulanmış durumda." dedi.

Kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik illerde sürdürülen çalışmalar, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek projelere ilişkin de katılımcılara bilgi veren Bakan Selçuk, Doğu Karadeniz illerinde düzenlenen çalıştaylar sayesinde yaklaşık 4 bin kadına ulaştıklarını, 24 kadın kooperatifinin kurulmasına destek verdiklerini vurguladı.

Selçuk, Karadeniz kadınlarının azimle çalışan, gayretli insanlar olduğunu dile getirerek, "Karadeniz'den daha fazla kooperatif çıkacağına ve nitelikli işler yapacağımıza inanıyorum. Karadeniz'in çalışkan, mücadeleci kadınlarına hep beraber güveniyoruz, hep beraber yeni başarı hikayeleri yazacağına da inanıyoruz. Biliyoruz ki hiçbir emek karşılıksız kalmak biz yeter ki inanalım ve çalışalım. Ülkemizin geleceği için de çalışarak, alın teriyle inşa edecek ve müreffeh bir Türkiye bırakacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

- Selçuk, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Selçuk, beraberindeki Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Ayasofya Mahallesi'nde bulunan Ayasofya Camisi'ne geldi.

Kentte 52 yıl müze olarak hizmet verdikten sonra 2013'te yeniden ibadete açılan tarihi Ayasofya Camisi'nin içinde ve bahçesinde incelemelerde bulunan Selçuk, Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık'tan bilgi aldı.

(Bitti)