Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması (1)

TRABZON (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2023 hedeflerini gerçekleştirebilmek için 9 ile 18 yılda 160 milyar lira tutarında yatırım ödeneği gönderdiklerini söyledi.

Selçuk, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde organize edilen "Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün kadın girişimciliğinin, kadın emeğinin ve kadın dayanışmasının en güzide örneklerinden birine daha şahit olduklarını belirtti.

Bu hafta şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olduğunu anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Buraya gelmeden önce annesi Ayşe teyzemizi ziyaret ettik. Bizler vatan sevgisiyle kalbi çarpan bütün evlatlarımızın ailelerine sahip çıkıyoruz ve onları hiçbir zaman da unutmuyoruz. Ayrıca bugün İzmir Adalet Sarayına saldıran hain teröristlerle son kurşununa kadar çatışan polis memurumuz Fethi Sekin'in de şehadetinin yıl dönümü. Bu vesileyle ben hem Elazığlı Fethi Sekin'e hem Trabzonlu evladımız Eren Bülbül'e hem de vatanımız için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, kıymetli ailelerine de sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Kahraman gazilerimizden de Allah gani gani razı olsun."

Selçuk, toplantının, Karadeniz Bölgesinin doğusunda yer alan Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon olmak üzere 9 ilin katılımıyla yarısı çevrim içi yarısı da yüz yüze gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Doğası, havası, suyu ve yeşili ile ülkemizin ciğerleri Karadeniz Bölgesi inanıyorum ki kooperatifçilik anlamında da bir ivme kazandıracaktır. Aynı zamanda kültürü, insanları, coğrafyası ve verimli topraklarıyla da zengin bir sermayeye sahip. Dolayısıyla da bu coğrafya bizlere daha yüksek, daha önemli kapılar da açacak. Kadın girişimciler olarak ne mutlu ki sizler üretim yapacaksınız. Yeni fikirleri hayata geçirecek pek çok donanıma da sahipsiniz ve o nedenle biz her daim diyoruz ki bütün bölgelerimize, bütün illerimize güveniyoruz, potansiyellerini ve girişimcilik ruhlarını ortaya çıkaracaklar ve birçok başarı hikayesi yazacaklar." diye konuştu.

- "Tüm toplum kesimlerimize yönelik olarak sosyal koruma kalkanımızı hayata geçirdik"

Bakan Selçuk, 2023 hedeflerini gerçekleştirebilmek için 9 ile son 18 yılda 160 milyar lira tutarında yatırım ödeneği gönderdiklerinin altını çizerek Bakanlık olarak ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal kalkınmanın da eş güdümlü olarak gerçekleşmesinin çok önemli olduğuna inandıklarını ifade etti.

Hem sosyal yardım istihdam dengesini kurmaya hem de iş gücünü, istihdamı artırmaya yönelik de projeler geliştirdiklerine dikkati çeken Selçuk, bu anlamda teşvik uygulamaları ve istihdam seferberlikleri ile vatandaşın her daim yanlarında olduklarını aktardı.

Selçuk, kadın ve gençler başta olmak üzere 2021'de de teşvikleri devam ettireceklerini belirterek, sosyal devlet olmanın gereğini de yerine getirerek ailelerin, vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yaklaşık bir senedir tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ettiğini anımsatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte biz de Bakanlık olarak salgından etkilenen tüm toplum kesimlerimize yönelik olarak sosyal koruma kalkanımızı da hayata geçirdik. Bu kalkanla beraber hem istihdamı korumak istedik hem de kadınlarımıza, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize ve ihtiyaç duyan her kesime yönelik yardımlarımızı da ulaştırmaya çabaladık. Kovid-19 salgını döneminde sosyal koruma kalkanı kapsamında buradaki 9 ilimize 1,3 milyar liralık kaynak aktarmış olduk. İnşallah hep birlikte bu zor günleri de atlatıp sosyal mesafemizin olmadığı, birlikte daha yakın mesafelerde çalışabileceğimiz nice buluşmaları gerçekleştireceğimize de inanıyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimiz doğrultusunda da Karadeniz Bölgemiz daha fazla büyüyecek, daha fazla gelişecek."

Selçuk, toplumun yarısını oluşturan kadınların çalışkanlığı ve gayretiyle birçok projeye beraberce imza atacaklarını söyledi.

Kadınların hayatın her alanında ne kadar daha fazla yer alırsa ailenin de toplumun da o kadar güçlü olacağına işaret eden Selçuk, dolayısıyla hep beraber buna dair farkındalık oluşturmak gerektiğini dile getirdi.

Selçuk, kadınların öz güvenlerini yükseltmeye dair önlerindeki en önemli engellerden birinin kadına yönelik şiddet olduğunu ifade ederek, kadına yönelik şiddeti gündemden tamamen çıkarabilmek ve şiddet meselesini çözebilmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

En önemli çalışma alanlarından birinin kadına yönelik şiddetle mücadelede olduğunu vurgulayan Selçuk, bu amaçla kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planları kapsamında kadın konukevleri, KADES gibi koruyucu ve önleyici faaliyetlere tüm illerde devam ettiklerini belirtti.

- "Şiddet bir kamu kurumunun ya da bakanlıklarımızın tek başına önleyebileceği bir mevzu değil"

Selçuk, bu sene buna dair 4. ulusal eylem planını da yürürlüğe koyacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Dolayısıyla hep diyoruz, şiddet bir kamu kurumunun ya da bakanlıklarımızın tek başına önleyebileceği bir mevzu değil. Bunun için sivil toplum kuruluşlarımızın, akademisyenlerimizin, bütün toplumun, medyamızın iş birliğiyle ancak üstesinden gelebiliriz. Dolayısıyla kurumlar arası iş birliğini, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın da burada çok önemli bir katkısı olmalı. Biz Bakanlığımız öncülüğünde, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla 2020-21 yıllarını kapsayan çok geniş kapsamlı bir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planını yürürlüğe koymuştuk. Burada bakanlıklar arasında çok iyi bir uyum yakaladık ve hem Adalet Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığımızla beraber birçok eylemi hayata geçirdik 2020 yılı bitmeden, inşallah 2021 yılında da bu faaliyetlerimizi daha da artırarak yeni bir eylem planı ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamımızı daha da genişleteceğiz."

Emine Erdoğan öncülüğünde "Mercan Seferberliği" adı altında bir oluşum başlattıklarını anımsatan Selçuk, "Hem kadına yönelik şiddetle mücadele edebilelim hem kadınlarımıza kendi başarı hikayelerini yazabilmeyi sağlayacak fırsatlar sunalım, kadınlar sosyoekonomik açıdan güçlensinler, daha iyi eğitim alsınlar, çalışmak isteyen kadınlarımız iş bulsun, kendi işini kurmak isteyen girişimci ruhuna sahip kadınlarımız hayallerini gerçekleştirsin istiyoruz Mercan Seferberliği ile böylelikle nice başarı hikayeleri yazılsın ve bu hikayeler de inşallah gelecek nesillere rol model olsun." dedi.

Selçuk, çeşitli kurumlar aracılığıyla birçok girişimcilik programları düzenlediklerini anlatarak, "Ama aslında baktığınız zaman ne kadar girişimcilik semineri düzenlersek düzenleyelim bir başarı hikayesi dinlemek kadar etkili olmuyor. Dolayısıyla bizim sizlere rol modeli sunabilmemiz için sizlerin bu başarı hikayelerini de yazmanız gerekiyor. Bu anlamda kooperatifçilik aslında bunun ilk basamağı ve bu ilk basamağı sağlayabilirsek inşallah diğer etaplarının da geleceğine inanıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)