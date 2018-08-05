Kadın kocasından izinsiz nafile orucu tutabilir mi?

Kadının kocasından izinsiz nafile oruç tutması tahrîmen mekruhtur. Çünkü kadının aile yuvası içinde yerine getirmesi gereken görevler vardır. Hz. Peygamber (s.a.v), şöyle buyurur:

"Kadının, kocası yanında bulunduğu halde, onun izni olmaksızın, nafile oruç tutması helal olmaz." (Buharî, nikâh, 84, 86; Müslim, zekât, 84; Ebu Davud, savm, 73)

Farz ve vacip oruçları tutarken kadının, kocasından izin almasına lüzum yoktur.

Kaza orucu da peşi peşine tutulması gerekmez.