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Kadın kocasından izinsiz nafile orucu tutabilir mi?

Kadın kocasından izinsiz oruç tutabilir mi? Kadının kocasından izinsiz oruç tutmasının hükmü nedir?

05 Ağustos 2018 Pazar 17:34
Kadın kocasından izinsiz nafile orucu tutabilir mi?

Kadının kocasından izinsiz nafile oruç tutması tahrîmen mekruhtur. Çünkü kadının aile yuvası içinde yerine getirmesi gereken görevler vardır. Hz. Peygamber (s.a.v), şöyle buyurur:

"Kadının, kocası yanında bulunduğu halde, onun izni olmaksızın, nafile oruç tutması helal olmaz." (Buharî, nikâh, 84, 86; Müslim, zekât, 84; Ebu Davud, savm, 73)

Farz ve vacip oruçları tutarken kadının, kocasından izin almasına lüzum yoktur.

Kaza orucu da peşi peşine tutulması gerekmez.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 17:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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