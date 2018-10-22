Kadın kılığına giren tacizci, saklandığı evde enselendi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Çocuğa cinsel İstismar ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından aranan ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, tacizciyi evde kadın kılığında yakaladı.

Öte yandan, tacizcinin tanınmamak için kadın kılığında dışarıda gezdiği, yakalandığı evde de üzerinde etek, yelek ve eşarp olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.