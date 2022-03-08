‘Kadın hakkı’ diyenler annelere kör

Evlatları terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 917'nci gününe girerken, evlat nöbeti tutan 266 aile bir kez daha CHP ve İyi Parti tarafından ‘aman dostumuz HDP incinmesin’ denilerek yine yok sayıldı. Sözde kadın hakları savunucuları da yıllardır olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bile terör örgütü PKK'nın evlatlarını çaldığı, acılı anneleri görmezden gelmeye devam etti.

Öncelikleri millet değil HDP

Akit’e konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Annelerimizin eylemi kutsal bir eylemdir. 917 gündür bu anneler PKK’ya ve destekçilerine karşı direniyor. Bizim dinimiz anneliği kutsamıştır. Peygamberimiz (S.A.V) ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ demiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü en çok marjinal gruplar tarafından kutlanıyor. Bu gruplar kadından başka her türlü gruba destek veriyor. Diyarbakır anneleri, gerçek anneliği hatırlattığı için bu sözde kadın hakları savunucuları onlara destek vermez. Bugün en büyük problem Diyarbakır annelerinin problemidir. HDP zaten bu çilenin müsebbibi. CHP de bunların en büyük ortağı. Dostlarını incitmemek için sürekli Diyarbakır annelerini göz ardı ediyorlar” dedi.

Gerçek kadınlar burada

8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye bir gün varsa bu günü en çok hak edenlerin ilk sırada şehit anneleri ikinci sırada ise Diyarbakır anneleri olduğunu ifade eden Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, “Buradaki kadınlar 917 gündür eli kanlı katillerle evlatları için mücadele ediyor. Yüzlerce kadın derneği var, bütün partilerin kadın kolları ama bu kadınların yanında değiller. Davet etmemize rağmen yoklar. Gerçek kadınlar Diyarbakır Anneleridir. Kadınları savunduğunu söyleyenler ise bugün bu acıların sebebi HDP ile birlikte zılgıtlarla, alkışlarla eğleniyorlar” dedi.