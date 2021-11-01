Kadın güvenlik koruyucuları: Devletimizle sırt sırta her damla şehit kanının hesabını soruyoruz

PKK'lı teröristlerle mücadelede de ön saflarda yer alan koruculardan Özen Erkmen, bir kadın olarak bu mesleği severek yaptığını anlatarak “Ülkemizi bölmeye çalışan hainlere karşı görev başındayız. Güvenlik güçlerimizle omuz omuza her damla şehit kanının hesabını soruyoruz. Bizim için kadın erkek ayrımı yok. 7 gün 24 saat görevimizin başındayız” dedi. Nurten Çelimli ile Sevim Akkyon adlı korucular, üniformanın sadece erkeklere özgü olmadığını, kadınların da vatan nöbeti için sahada olduğunu belirterek “Erkeklerden eksiğimiz yok. Eğitimlerde zorlu şartlardan geçtik ama vatan aşkıyla üstesinden geldik. Devletimizle güvenlik güçlerimizle sırt sırta verdikten sonra her türlü görevin üstesinden geliriz” dedi.