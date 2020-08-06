BOLU (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Kadın Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı başladı.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına başlayan milli takım, çalışmalarına günde çift antrenman yaparak devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle verilen aradan dolayı antrenman yapamayan milli güreşçiler, kampta sadece fizik ve kuvvet ağırlıklı çalışma yapıyor.

19 Ağustos'a kadar Bolu'da bulunacak olan milliler, önümüzdeki ay içinde Dünya Güreş Federasyonu tarafından açıklanması beklenen takvime hazırlıksız yakalanmamak için özellikle güç ve kondisyon depoluyor.

Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Daha önce Edirne ve Niğde'de kamp yaptıklarını anlatan Kahraman, "Kısmetse burada, 2 haftalık bir çalışmamız olacak. Dünya Güreş Federasyonu yetkilileri de bugün toplantı yaptılar. Ekim ayına kadar bütün müsabakaları iptal ettiler. Bizim müsabakalarımız kasım ve aralık aylarında. Kasımda 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, büyüklerde ise aralık ayında Dünya Şampiyonası olacak. Onların yapılıp yapılmayacağı konusunda önümüzdeki ayda yine görüşmeler olacak. Biz kasım ve aralık aylarında güreşecek ve o müsabakalar olacak gibi çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kahraman, Bolu kampına 18 sporcunun katıldığını aktararak, "Şu anda üçünü kampımız olmasına rağmen yine temassız, yani koşu ve daha çok fizik ile kondisyon çalışmaları üzerinde duruyoruz. Burada amaç sporcuyu bir seviyede ve performansa tutmak. Tabi daha şu anda katılacağımız müsabakaların tarihi net olmadığından bu şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mili takımda, çok başarılı sporcular olduğunu da anımsatan Kahraman, "Takımımızda, dünya ve Avrupa şampiyonları var. Biz üst üste iki defa Avrupa üçüncüsü olan bir takımız. Çok başarılı sporcularımız var ve beklentilerimiz çok. Bu nedenle mesafeli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.