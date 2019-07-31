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Kadın girişimciler kot giysileri dönüştürerek katmadeğer sağlayacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu hazırladıkları proje ile bir taraftan evde giyilmeyen eşyalara katma değer kazandırırken diğer taraftan gençleri ve ev kadınlarını iş sahibi yapmayı hedefliyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:43
Kadın girişimciler kot giysileri dönüştürerek katmadeğer sağlayacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu hazırladıkları proje ile bir taraftan evde giyilmeyen eşyalara katma değer kazandırırken diğer taraftan gençleri ve ev kadınlarını iş sahibi yapmayı hedefliyor.


TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, İcra Komitesi Başkanı Ayla Harp başkanlığında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlhami İlhan, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Banu Yılmaz Akyürek ve öğretim görevlisi Dr. Esra Enes ile bir araya gelerek projenin detaylarını görüştü. Toplantı sonrasında kısa bir açıklama yapan Ayla Harp, hemen herkesin evinde giyilmeyen kot ceketler, pantolon ya da etek bulunduğunu kaydederek, "Önce kendimiz ve yakın çevremizden giyilmeyen bu kot eşyaları toparlayıp Mersin Üniversitesi Tekstil Bölümü öğrencileri ile birlikte boncuklarla işleyerek ya da boyayarak kişiye özel tasarımlarla katma değeri yüksek tekstil ürünleri haline getirmek istiyoruz” dedi.


Ardından açacakları sosyal medya hesabı ile bu ürünlerin satışını hedeflediklerini kaydeden Harp, elde edilecek bütçe ile okulun makine ihtiyacının karşılanmasını istediklerini söyledi. Projenin ikinci ayağında bu çalışmayı devam ettirebilmeleri halinde devreye ev kadınlarının gireceğine değinen Harp, “Ev kadınlarından temin edilecek dantellerle ya da boncuklarla da kot eşyaların süslemesini planlıyoruz. Bu sayede evde oturan kadınlarımıza da bir iş fırsatı yaratacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.


Konuyu üniversite yetkilileriyle paylaştıklarını ve prensipte fikir birliğine vardıklarını kaydeden Harp, Kurban Bayramı sonrasında protokol imzalayarak çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:43
  1. sanat

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