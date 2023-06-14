Kadın girişimciden büyük başarı

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 3 sene önce mezun olan Çavuşoğlu, İzmir’de bir yazılım şirketinde 1.5 yıl görev yaptı. Kendi markasıyla fındık üzerine iş kurmak için araştırmalara başlayan Çavuşoğlu, memleketi Görele’ye döndü. ‘Puckanut’ adlı markasıyla üretime başlayan Çavuşoğlu, daha sonra 100 bin lirası KOSGEB desteğiyle olmak üzere 700 bin lira maliyetle fındık kırma, kavurma, ezme ve vakum makineleri alarak atölye kurdu. Kendi markasıyla tüketicilerle buluşturduğu ürünlerden olumlu geri dönüşler aldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “İlk zamanlarda kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünleri başka bir atölyede işlemden geçiriyordum. Bunu yaparken de sürekli işlemleri kontrol ettim ve tüm paketleme süreçlerini kendim yürüttüm. O zamana kadar logomu çıkardım, marka tescilimi aldım, paket detaylarıyla ilgilendim. Sonrasında devam ettim, güzel yorumlar aldım ve makineleşme yoluna girdim.”