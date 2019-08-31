ANKARA (AA) - Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği (UHDER) Kadın Komisyonu Başkanı Hacer Çayır, "Emine Bulutlar ölmesin diye konuşmaya ve sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

UHDER Kadın Komisyonu, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ve kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Çayır, dernek binası önünde yaptığı basın açıklamasında, kör bir bakışın toplumu sardığını, cinsiyet ayrımcılığından yola çıkarak kadınları, kızları kör kuyuya atma alışkanlığının hala devam ettiğini belirtti.

"Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüştür." ayetini anımsatan Çayır, kör cahillerin, kadınları öldürürken bin bir bahaneyle yaptıklarını normalleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Çayır, cinsiyet ayrımcılığının, sosyal kast sistemlerinin oluşturduğu tehlikenin bir an evvel modern haberleşme araçlarıyla insanlara doğru şekilde ulaştırılarak milletin bilinçlendirilmesi gerekliliğine dikkati çekti.

"Kadın ölümleri, kızlarımızın diri diri yanmaları, İslam öncesi cahiliye döneminin aynısıdır." diye konuşan Çayır, dernek olarak kadın cinayetlerinin son bulması için devletle, sosyal kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla yeni bir aydınlanma seferberliğinin başlatılmasını istedi.

Çayır, konuşmasında şunları kaydetti:

"Şu an yaşadığımız bu problem, bu açmaz elbet yasalarla, ceza ve yaptırımlarla azalabilir. Ama topyekun toplumun hayatından çekilmesi, bu cahiliye alışkanlıklarının yok olması için hep birlikte iş birliği yapmalıyız. Akıllarımızı, düşüncelerimizi birleştirmeliyiz. Devletin ilgili birimleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içinde bu problemi çözmeliyiz. Emine Bulutlar ölmesin diye konuşmaya, sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Kadınların insan olduğu gerçeği, bütün kafalara kazınana kadar sesimizi yankılandıracağız."

Basın açıklamasına katılan kadınlar ellerinde, "Kadın anadır", "Kadın insandır", "Kadını öldüren kendini öldürmüş olur" yazılı dövizler taşıdı.