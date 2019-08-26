Kadın cinayetlerine ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Sosyolog ve Aile danışmanı Canan İssiyil: Diziler şiddeti ve cinayeti tetikliyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Sosyolog ve Aile Danışmanı Canan İssiyil, artan kadın cinayetlerine ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor”

Cinayet işleyen erkeklerin kendi egosal dayatmaları neticesinde genelde toplumu derinden yaralayan olayların meydana geldiğini ve nikahsız yaşamaları asla tasvip etmediğine dikkat çeken Canan İssiyil, “Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ülkemizde en yaygın İnsan hakları ihlalidir. Günümüzde her üç kadından biri eşinin yada birlikte olduğu kişinin şiddetine maruz kalıyor. Peki ama neden şiddeti önleyemiyoruz?” diye sordu.

“Mevcut yasal düzenlemelerde sıkıntılar var”

Caydırıcı yasaların olduğunu ve hatta bazı yasal düzenlemelerin meseleyi daha da çıkılmaz bir hale soktuğunu belirten Canan İssiyil, şöyle konuştu:

“Kadını korumaya yönelik oldukça fazla yasa var ve demek ki bu yasalarda da bir sıkıntı var ki bunca yaşanan şiddeti ve cinayeti önleyemiyor. Toplumun bütün kesimlerinden bu konuya ilişkin araştırmaların, analizlerin ortaya konularak nerede hata ya da eksiklik varsa o konuda yeni bir düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.”

“Cinayet haberlerini toplum izleyemez oldu”

“Ölmek istemiyorum!” çığlığıyla çocuğunun yanında katledilen Emine Bulut cinayetinin kan dondurduğunu ve yürekleri yaktığını hatırlatan Canan İssiyil, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Emine Bulut’tan sonra yine birçok kadın maalesef cinayete kurban gitti. Semiha Şahin isimli bir hanımefendi, ayrılmak istediği için eski eşi tarafından öldürüldü. Yine nişanlısından ayrılmak isteyen Gülen Pamukçu nişanlısı tarafından katledildi. Cinayet haberleri nedeniyle toplum haber izleyemez oldu. Üstelik pek çok kadın cinayetinin çocukların gözleri önünde işlenmesi durumu daha da vahim bir hale dönüştürüyor. Emine Bulut cinayetinde annesinin ölümüne şahit olan 10 yaşındaki yavruyu hiçbir tedavi yöntemi iyileştiremeyecek ne yazık ki.”

“Çocukları tüm iyi niyetimizle canavarlaştıran bizleriz”

“Kadınların yetiştirdiği erkekler yine maalesef kadınları öldürüyor” diyen Canan İssiyil, “Sevgi dili yerine öfke, nefret dili gelişmesi için çabalıyoruz adeta. Sevgi sözcükleri yerine küfür öğrettiğimiz çocuklar yetiştirdiğimiz sürece şiddetin önüne geçemeyiz. Erkek çocuğuna sanki her istediğini elde edebilir kimse onun isteklerini reddedemez, herşeyin ve herkesin tek hakimi gibi davranmayı öğrettiğimiz sürece cinayeti, tecavüzü ve şiddeti konuşmaya devam ederiz. Çocukları tüm iyi niyetimizle canavarlaştıran bizleriz. Çocuğa cinsiyetçi gözle yaklaşmak onda üstünlük duygusuna sebep olur. Bu üstünlük duygusunu eşine, çocuklarına, iş yerindeki bayan çalışana, kısaca kime gücü yeterse kullanır.

“Televizyon dizileri şiddeti ve dolayısıyla cinayetleri tetikliyor”

Medyanın ve özellikle televizyonlarda yayınlanan ahlaksız dizilerin toplum yapımızı bozduğuna ve şiddeti artırdığına dikkat çeken Canan İssiyil, şöyle devam etti:

“Tv programları, şiddet içeren diziler, çocuk oyunları bilinçaltına yerleşerek gerektiğinde kullanılmak üzere depolanıyor. Dizide gördüğü ‘silahla erkek olunur’ karakterleri ne yazık ki evlerde kadın ve çocuklar üzerinde uygulamaya geçiyor. Diziler ve farklı yayınlanan programlar maalesef şiddeti ve cinayetleri tetikliyor. Çocuklarınıza sakin otursun diye verdiğiniz telefon ve tabletler içeriğini takip etmediğiniz programlar dimağlarını zehirlemeye devam ediyor. Geleceğe özenle hazırladığınız çocuklarınızın izledikleri, oynadıkları oyunları mutlaka denetleyin ve belli bir yaştan önce asla internet kullandırmayın. Şiddetin alt nedenlerinden biri de aile içinde yaşanan olumsuz kayıtların çocukluk çağından yetişkinlik çağına travma olarak taşınması. Çocuk ev içerisinde öğrendiği rol modellerle yetişkinlik döneminde oluşan psikopatolojilerin temelinde, çocuklukta gerçekleşen olumsuz yaşantıların var olduğunu ve bu yaşantılarla birlikte oluşan erken dönem uyum bozucu şemaların ilişkilere aracılık ettiği ifade edilmektedir.”

“Yetkililer yanlışlıkları tespit edip ona göre önlem alıcı düzenlemeler yapmalıdır”

Sosyolog ve Aile danışmanı Canan İssiyil, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çocuklar üzerinde oluşan bu şemalar bireyin uyumunu ve psikolojik iyilik halini kısa ve uzun dönemde olumsuz yönde etkileyebilmekte ve psikolojik rahatsızlıklar ya da sorunlar geliştirmesine yatkınlık sağlayabilmektedir. Kadın cinayetlerine baktığımızda kişide mutlaka bir psikopatoloji, kişilik bozukluğu yada kalıtsal bir psikolojik geçmişe sahip olduğunu görmekteyiz. Kişinin kendini frenleme kontrol etme mekanizması devre dışıdır. Çocuk ailede şiddeti gördüğünde öfkeyle başetme yönteminin bu olduğunu bilinçaltına işlediğinden ileriki yaşamında benzer bir olayda aynı yöntemi kullanmayı deneyecektir. Siz eşinizle kavga edip barışırıyosunuz hatta yaşananları unutuyorsunuz, ya çocuklar onlar yaşadıklarını çoğu zaman çocukluk travması olarak geleceğe ve hatta evliliklerine taşıyorlar. Bu kısır döngünün devamı neticesinde bitmek bilmeyen tecavüz ve cinayetlere ne yazık ki şahit olmaya devam ediyoruz Genetik ve stres faktörü, çevre baskısı gibi nedenler de şiddetin altyapısını oluşturan önemli etmenlerdir. ‘Cinayetlerin önüne nasıl geçeriz?’ sorusunu toplumun her bir ferdi kendi kendine sormalı, devlet yetkilileri nerelerde hatalar yapıldığını tespit edip ona göre önlem alıcı düzenlemeler yapmalıdırlar.”