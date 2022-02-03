Kadın budu köfte nasıl yapılır? Kadın budu köfte tarifi
Tam ölçülü kadın budu köfte yapılışı | Farklı bir lezzet arayanlar ‘Kadın budu köfte nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kadın budu köfte için hangi malzemeler gerekli?
Leziz ve farklı bir köfte tarifi arayanlar ‘Kadın budu köfte nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, tam ölçülü denenmiş kadın budu köfte tarifi…
Kadın budu köfte tarifi
Malzemeler:
- 600 gram köftelik kıyma
- 1 adet soğan
- 1 adet yumurta
- 1 Türk kahvesi fincanı pirinç
- 1 çay kaşığı kimyon
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için:
- Yarım çay bardağı galete unu
- Yarım çay bardağı un
- 1 adet yumurta
Kızartmak için:
- 3 su bardağı sıvıyağ
Kadın budu köfte nasıl yapılır?
Kıymayı iki parçaya ayırın.
Ayırdığınız bir parça kıymayı tavaya alın. Tavaya 2-3 kaşık su ekleyip kıymayı kavurun.
Soğanı rendeleyip suyunu sıkın ve tavaya alıp kıymayla kavurun.
Kavurduğunuz kıymayı soğumaya bırakın.
Pirinci birkaç dakika haşlayın.
Bir kabın içerisine çiğ kıyma, kavrulmuş kıyma ve süzdüğünüz pirinci ilave edin.
Yumurta ve baharatları da ilave edin.
Köfteyi yoğurun ve üzerini kapatıp buzdolabında iki saat dinlendirin.
Yağı kızartma tavasına alın.
Bu arada kadın budu köfteleri şekillendirin.
Un ve galeta ununu karıştırın.
Köfteleri önce una ardından yumurtaya bulayın.
Kızgın yağda köfteleri pişirin.
Afiyet olsun.