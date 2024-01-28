  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakkı Caşın, "Türkiye acilen 150 uçak almalı" dedi! Adres verdi, duyan şok olabilir: Ne Eurofighter, ne F-35

Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

Araplar, Ruslar artık Türkiye'den artık ev almamaya başladı! İşte sebebi

Buraya giren çocuklar üniversiteyi kesin kazanıyor! Herkes şaşkın

Ayçiçek yağına skandal zam! Vatandaş artık çileden çıktı, 'bu kadar da olmaz' diyor

Fatih Portakal canlı yayında milyonlarca emekliye müjdeyi verdi! 'Söylentiler doğru' diyerek duyurdu

Böyle olur CHP’nin değişimi! 86'lık Yılmaz Büyükerşen'e yeni koltuk icat edildi

Erdoğan müjdeyi İzmir'de verdi

"Meloni Afrikalıları Türkiye'ye göndermek için Ankara'ya geldi" deniyordu! İtalyanlar anlaşmayı duyurdu

Türkiye'ye dev eser! Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı
Kadın - Aile Kadın budu köfte! Dağılmayan, dudak uçuklatan tarif! Ucuza bulan stok yapıyor: Ayçiçek yağı, yumurta kuru soğan....
Kadın - Aile

Kadın budu köfte! Dağılmayan, dudak uçuklatan tarif! Ucuza bulan stok yapıyor: Ayçiçek yağı, yumurta kuru soğan....

Yeniakit Publisher
2024-01-28 03:11:00 - 2024-01-28 03:22:22
Kadın budu köfte! Dağılmayan, dudak uçuklatan tarif! Ucuza bulan stok yapıyor: Ayçiçek yağı, yumurta kuru soğan....

Kadınbudu köfte, özellikle sevilen ve sıkça tercih edilen bir lezzettir. Ancak malzemelerin seçimi çok ama çok önemlidir. Nefis köftenin sırrını veriyoruz: kıvamını sağlamak Ayçiçek yağına, buğday ununa bağlı...hiç de kolay değil demeyin, çok kolay. Vereceğimiz tarifle mümkün:

Kadınbudu köfte, özellikle sevilen ve sıkça tercih edilen bir lezzettir. Ancak, bu nefis köftenin kıvamını sağlamak hiç de kolay değil. Yaparken karşılaşılan problemlerin başında ise köftenin dağılması ve çatlaması geliyor. Püf noktası ise pirincin haşlanma süresinde saklı.

Kadınbudu köfte, Türk mutfağına ait geleneksel bir lezzettir. Genellikle köfteler arasında özel bir yere sahip olan bu tarif, öğütülmüş et, bulgur, pirinç ve baharatların özenle harmanlanarak yoğrulup şekil verilmesiyle hazırlanır. Köfteler genellikle elips şeklinde yapılır ve daha sonra una bulanarak kızartılır. Kadınbudu köfte, özellikle iç harcının et ve baharatların uyumlu karışımından kaynaklanan özgün lezzetiyle bilinir. Köfte yaparken dağılmaması ve çatlamaması gerekir. Eğer çatlıyor ve dağılıyorsa pirinç fazla haşlanıyor demektir

PİRİNCİ FAZLA HAŞLAMAYIN

Hurriyet.com.tr’de yer alan bir içeriğe göre kadınbudu köftenin çatlamaması ve dağılmaması için pirincin haşlanma süresi çok önemli. Pirinçlerinizi 1 litre kadar suda, suya bir parça tuz ekleyerek haşlamalısınız. Pirinçleri 15 dakikadan fazla haşlamayın. Bu süre yumuşamaları için yeterlidir. Daha fazla haşladığınızda dağılıp köftenizin kıvamını da bozabilirler. Pirinçleri kıymayla birleştirmeden önce iyice soğumalarını sağlamak da önemlidir.

Köftelerin iyice kızarması ve çıtır çıtır olmaları için dış yüzeylerinin unlanması da önemli. Bu nedenle köftelerinizi şekillendirdikten sonra unlu tepsiye yerleştirmeli ve üstlerine de un serpmelisiniz. Un sayesinde köfteleriniz yumurtayı daha iyi tutar. Köftelerin kızartma yağının iyice ısınmış olması da önemlidir.

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

600 gram az yağlı köftelik kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan

1 adet yumurta

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Köfteleri bulamak için:

1/2 çay bardağı galeta unu

1/2 çay bardağı buğday unu

1 adet yumurta

Kızartmak için:

2-3 su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Yanmaz tavaya 2-3 kaşık su ekleyerek kıymayı kavurun. Kıymayı ateşten almadan önce rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanları ekleyin. Bir dakika kadar daha kavurup kıymayı soğumaya bırakın.

Pirinci 15 dakika haşlayın, çok fazla haşlamamaya özen gösterin ki yoğurma esnasında parçalanmasın.

Soğuyan kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinç, yumurta ve baharatları yoğurma kabına alarak köfte harcını yoğurun.

En az 2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın. Kızartma aşamasına geçerken derin kızartma tenceresine yağı alın.

Köftelere iri oval şekil verin, önce un ve galeta unu karışımına ardından çırpılmış yumurtaya bulayarak kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun!

Vitamini kabuğunda saklı olarak bilinen bu meyve: bundan sonra dikkatli soymanız gerekiyor! Tek başına yeterli
Vitamini kabuğunda saklı olarak bilinen bu meyve: bundan sonra dikkatli soymanız gerekiyor! Tek başına yeterli

Kadın - Aile

Vitamini kabuğunda saklı olarak bilinen bu meyve: bundan sonra dikkatli soymanız gerekiyor! Tek başına yeterli

Yarar, şifa dağıtan Omega-3: Ne işe yarar? Akıllı seçim için hangi besinler daha iyi geliyor? Yararlı ürünler neler
Yarar, şifa dağıtan Omega-3: Ne işe yarar? Akıllı seçim için hangi besinler daha iyi geliyor? Yararlı ürünler neler

Kadın - Aile

Yarar, şifa dağıtan Omega-3: Ne işe yarar? Akıllı seçim için hangi besinler daha iyi geliyor? Yararlı ürünler neler

Pişirilmeden önce! Ailelere çağrı: günlük en az bu kadarını yapın! Sağlığınız bozulmasına yol açan hatalar
Pişirilmeden önce! Ailelere çağrı: günlük en az bu kadarını yapın! Sağlığınız bozulmasına yol açan hatalar

Kadın - Aile

Pişirilmeden önce! Ailelere çağrı: günlük en az bu kadarını yapın! Sağlığınız bozulmasına yol açan hatalar

Yeni bir keşif çok ilginç! Bu sır ortaya çıktı: 5.000 yıllık yemek yapımını aydınlatıyor! Bu nasıl seçim diyeceksiniz
Yeni bir keşif çok ilginç! Bu sır ortaya çıktı: 5.000 yıllık yemek yapımını aydınlatıyor! Bu nasıl seçim diyeceksiniz

Aktüel

Yeni bir keşif çok ilginç! Bu sır ortaya çıktı: 5.000 yıllık yemek yapımını aydınlatıyor! Bu nasıl seçim diyeceksiniz

Asıl marifeti suyundaymış! Sabahları aç karnına 1 bardak için, kanınız günboyu devir daim yapsın
Asıl marifeti suyundaymış! Sabahları aç karnına 1 bardak için, kanınız günboyu devir daim yapsın

Kadın - Aile

Asıl marifeti suyundaymış! Sabahları aç karnına 1 bardak için, kanınız günboyu devir daim yapsın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23