Kadın budu köfte! Dağılmayan, dudak uçuklatan tarif! Ucuza bulan stok yapıyor: Ayçiçek yağı, yumurta kuru soğan....

Kadınbudu köfte, özellikle sevilen ve sıkça tercih edilen bir lezzettir. Ancak, bu nefis köftenin kıvamını sağlamak hiç de kolay değil. Yaparken karşılaşılan problemlerin başında ise köftenin dağılması ve çatlaması geliyor. Püf noktası ise pirincin haşlanma süresinde saklı.

Kadınbudu köfte, Türk mutfağına ait geleneksel bir lezzettir. Genellikle köfteler arasında özel bir yere sahip olan bu tarif, öğütülmüş et, bulgur, pirinç ve baharatların özenle harmanlanarak yoğrulup şekil verilmesiyle hazırlanır. Köfteler genellikle elips şeklinde yapılır ve daha sonra una bulanarak kızartılır. Kadınbudu köfte, özellikle iç harcının et ve baharatların uyumlu karışımından kaynaklanan özgün lezzetiyle bilinir. Köfte yaparken dağılmaması ve çatlamaması gerekir. Eğer çatlıyor ve dağılıyorsa pirinç fazla haşlanıyor demektir

PİRİNCİ FAZLA HAŞLAMAYIN

Hurriyet.com.tr’de yer alan bir içeriğe göre kadınbudu köftenin çatlamaması ve dağılmaması için pirincin haşlanma süresi çok önemli. Pirinçlerinizi 1 litre kadar suda, suya bir parça tuz ekleyerek haşlamalısınız. Pirinçleri 15 dakikadan fazla haşlamayın. Bu süre yumuşamaları için yeterlidir. Daha fazla haşladığınızda dağılıp köftenizin kıvamını da bozabilirler. Pirinçleri kıymayla birleştirmeden önce iyice soğumalarını sağlamak da önemlidir.

Köftelerin iyice kızarması ve çıtır çıtır olmaları için dış yüzeylerinin unlanması da önemli. Bu nedenle köftelerinizi şekillendirdikten sonra unlu tepsiye yerleştirmeli ve üstlerine de un serpmelisiniz. Un sayesinde köfteleriniz yumurtayı daha iyi tutar. Köftelerin kızartma yağının iyice ısınmış olması da önemlidir.

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

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600 gram az yağlı köftelik kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan

1 adet yumurta

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Köfteleri bulamak için:

1/2 çay bardağı galeta unu

1/2 çay bardağı buğday unu

1 adet yumurta

Kızartmak için:

2-3 su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Yanmaz tavaya 2-3 kaşık su ekleyerek kıymayı kavurun. Kıymayı ateşten almadan önce rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanları ekleyin. Bir dakika kadar daha kavurup kıymayı soğumaya bırakın.

Pirinci 15 dakika haşlayın, çok fazla haşlamamaya özen gösterin ki yoğurma esnasında parçalanmasın.

Soğuyan kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinç, yumurta ve baharatları yoğurma kabına alarak köfte harcını yoğurun.

En az 2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın. Kızartma aşamasına geçerken derin kızartma tenceresine yağı alın.

Köftelere iri oval şekil verin, önce un ve galeta unu karışımına ardından çırpılmış yumurtaya bulayarak kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun!