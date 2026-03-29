Kadın başgardiyan ölü bulundu, meslektaşı tutuklandı: Dövüp evine bırakmış!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde baş infaz koruma memuru Hayal Alkış evinde ölü bulundu. Gözaltına alınan ve tutuklanan erkek meslektaşı, Alkış dövüp evine bıraktığını öldürmediği iddia etti.
Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan başgardiyan Hayal Alkış'tan (46) haber alamayan yakınları 112 Acil Sağlık ekipleri ve polisi aradı.
Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında aynı kurumda görev yapan S.V (37), gözaltına alındı.
S.V. ifadesinde, olay günü Alkış'ı evinden alarak Hasköy mevkisine gittiklerini, bir süre sohbet ettiklerini, ardından aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Alkış'ı bir süre darbettikten sonra evine bıraktığını söyledi. Adliyeye sevk edilen S.V, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.