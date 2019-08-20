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Kadın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlı takım, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 30 Ağustos'ta Kosova, 3 Eylül'de de Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak

20 Ağustos 2019 Salı 15:56
Kadın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı


İSTANBUL (AA) - Kadın A Milli Futbol Takımı'nın, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova ve Hollanda ile deplasmanda yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar A Grubu'nda 30 Ağustos'ta Kosova, 3 Eylül'de de Hollanda ile karşılaşacak.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki Kadın A Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman (Beşiktaş)

Defans: Fatma Işik (09 Niefern), İpek Kaya (Metz), Kezban Tağ (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt), Didem Karagenç (Beşiktaş), Medine Erkan (Kocaeli)

Orta Saha: Busem Şeker (Hamburg), Arzu Karabulut, Gizem Gönültaş, Derya Arhan (Beşiktaş), Büşra Barut (Nordsjaelland), Ecem Cumert (Alberweiler), Ebru Topçu (Konak Belediyespor), Dilan Ağgül (Gütersloh), Fatma Kara (Vikingur), Selin Dişli (Bayer Leverkusen)

Forvet: Melike Pekel (Metz), Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Aycan Yanaç (Frensdorf).



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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:56
  1. 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası
  2. Hollanda
  3. Kadın A Milli Futbol Takımı
  4. Kosova

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