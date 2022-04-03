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Spor Kadıköy'e İtalyan golcü geliyor
Spor

Kadıköy'e İtalyan golcü geliyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve iddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertli takımdan flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek olan İtalyan Milli Takımı'nın golcü ismini gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 16:13:00 -
Kadıköy'e İtalyan golcü geliyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve iddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertli takımdan flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek olan İtalyan Milli Takımı'nın golcü ismini gündemine aldı.

Süper Lig'de ikincilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.

Teknik direktör konusunda girişimlerini hızlandıran Ali Koç, "Türkiye'de yabancı hoca olmak zor ama bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Koç'un; Marcelo Bielsa, Joachim Löw ve Jorge Jesus'tan birini takımın başına geçireceği ifade ediliyor.

Bir yandan da transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

Yıldız oyuncuları takımda tutmak isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, "Bazı oyuncularımıza ciddi teklifler var. Öyle riskler alarak. Bazı oyuncularıma çok ciddi teklifler var, onları istesek de tutamayabiliriz. O yüzden biraz risk alarak yeni sezon planlamasını yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi.

Sarı-lacivertliler, golcü transferi için İtalya Milli Takımı'nın golcüsünü listesine aldı.

Fenerbahçe, Torino ile sözleşmesi bitecek Andrea Belotti'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Torino ile sözleşmesi bitecek olan Belotti, sezon sonunda İtalya'dan ayrılmayı düşünüyor.

İtalyan ekibiyle sözleşme imzalamayacak olan tecrübeli golcü, yeni bir maceraya yelken açmaya hazır.

 

Fenerbahçe'nin, sözleşmesi bitecek olan Belotti'yi sezon sonunda kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Bu sezon Torino'da 17 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde UC AlbinoLeffe, Palermo ve Torino formalarını giyen Belotti, İtalyan Milli Takımı'yla 42 maça çıktı ve 12 gol kaydetti. 

(Aspor)

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