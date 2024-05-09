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Sosyal Medya Kadıköy'e gitmek isteyen genç kadına taksiciden 'yok artık' dedirten teklif
Sosyal Medya

Kadıköy'e gitmek isteyen genç kadına taksiciden 'yok artık' dedirten teklif

Yeniakit Publisher
2024-05-09 14:38:00 -

Beşiktaş’tan Kadıköy’e gitmek isteyen genç kadın uygulama üzerinden taksi çağırdı ancak gelen şoför istenilen yere gidemeyeceğini belirterek ilginç bir öneride bulundu.

Uzun yıllardır İstanbul’da taksi krizine çözüm bulunamazken her gün ilginç bir olay yaşanıyor.

Son olarak Beşiktaş’tan Kadıköy’e gitmek isteyen genç kadın taksiciyle arasında geçen diyaloğu sosyal medyada paylaştı.

Uygulama üzerinden gideceği yeri belirten genç kadın şoförden pes dedirten bir yanıt aldı.

Görüntülerde Taksici, “Benim şu an Suadiye’ye girme imkanım yok, Bağdat Caddesi’nin herhangi bir yerine girme imkanım yok. Kadıköy’e geçerim, oradan seni çift katlıya bindiririm. Oradan gidersen gidersin” ifadelerini kullandı.

İşte taksici ile genç kadın arasındaki diyalog

VATANDAŞ: Rezervasyon yaptırırken ilk başta da söyledim nereye gideceğim
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TAKSİCİ: Benim şu an Suadiye’ye girme imkanım yok, Bağdat Caddesi’nin herhangi bir yerine girme imkanım yok. Ne Erenköy, ne Göztepe, ne Suadiye… Bak sana çocuk haritayı attı burada. Gidiş boş gidiş boş… Kadıköy’e geçerim, oradan seni çift katlıya bindiririm. Oradan gidersen gidersin.

VATANDAŞ: Peki bizim giremediğimiz yere çift katlı nasıl girecek?

TAKSİCİ: Halk otobüsün istikameti ora. O seni boş yoldan giderken bırakacak. İleriden geri dönecek, trafiğe girecek. O diyemez ki ben şuradan gideyim.

VATANDAŞ: Abi normalde senin de diyememen lazım, yani aracı ona göre çağırdım. Tam konum attım adamlara.

TAKSİCİ: Hayır bana Suadiye denmedi. Sen beni yakınına bırak dersen, E5’den giderim. Oradan da yürürsün.

 

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