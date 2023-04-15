Kadıköy'den Kızılay'a 80 dakika

Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren ile Türkiye'nin demiryollarında yeni bir çağ atlayacağına dikkati çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu demiryollarında sadece bugünü değil, geleceği de planladıklarını belirtti.

ANKARA NALLIHAN VE SAKARYA GÜZERGAHINA İNŞA EDİLECEK

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı Bakan Karaismailoğlu. Süper hızlı tren hattının tamamen yeni bir hat olacağını belirtti. Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edileceğini söyledi.

SÜPER HIZLI TREN PROJESİ SEÇİMDEN SONRA BAŞLATILACAK

Bakan, "Proje kapsamında 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız" ifadelerini kullandı. Ve süper hızlı tren projesinin seçim sonrası başlatılacağını belirtti.