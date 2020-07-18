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Aktüel

Kadıköy’den Ayasofya’ya nasıl gidilir?

24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Cami ibadete açılacak. Cuma namazı için Ayasofya’ya gidecek olanlar Sultanahmet’e nasıl gideceğini araştırmaya başladı. Birçok kişi “Ayasofya’ya nasıl gidilir?” , “Ayasofya’ya gitmenin en kolay yolu” , “Anadolu yakasından Ayasofya’ya nasıl giderim?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 11:24:00 -
Kadıköy’den Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Kadıköy’den Ayasofya’ya 24 Temmuz Cuma günü gidecek olan kişiler hangi toplu taşıma aracını kullanmaları gerektiğini araştırıyor. Birçok kişi “24 Temmuz’da tramvaylar çalışacak mı?” , “Ayasofya’ya Marmaray ile nasıl gidilir?” , “Vapur ile Ayasofya’ya nasıl gidilir yol tarifi” konularını inceliyor.

Kadıköy’den Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Cuma namazı için Kadıköy’den Ayasofya’ya gitmek isteyenler hangi ulaşım araçlarını kullanabileceklerini araştırıyor. Kadıköy’den Ayasofya’ya gitmek isteyenler vapuru tercih edebilir. Vapurla Sirkeci’ye indikten sonra ise tramvay hattını tercih edebilirsiniz. Ancak 24 Temmuz’da Sultanahmet tramvay durağı kapalı olacak. Bu sebeple Ayasofya’ya yürüyerek ulaşabilirsiniz. Vapurdan indikten sonra Sirkeci, Gülhane tramvay durakları yönünde ilerleyin.

Ayasofya sizi tarihe meydan okuyan mimarisiyle sizi karşılayacaktır.  Arzu edenler ise Kadıköy’den Marmaray’a gidip Sirkeci durağında inebilir.

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