Kadıköy'deki holiganların kimliği tespit edildi

Alınan bilgiye göre, Sabri Kiraz Sokak üzerinde daha önce aralarında husumet olduğu ve aynı takımın taraftarı olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada, Şakir Şenay isimli kişi bıçakla yaralandı.

Olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Şenay'ı bıçaklayan zanlının kimlik bilgilerini ve eşgalini tespit etti.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.