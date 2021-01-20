Kadıköy'de yaşlı kadına eziyet eden bakıcıya ev hapsi verildi

Kadıköy'de bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Özbekistan uyruklu R.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Özbekistan uyruklu 28 yaşındaki R.R. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ise gündem oldu.

Yaşlı kadına eziyet eden bakıcı gözaltına alındı

Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri, bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.R. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli R.R., savcılıktaki işlemlerinden sonra ‘basit yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle mahkeme gönderildi.

"Ona hiç kötü davranmadım"

Şüpheli R.R. ifadesinde, “F.K. isimli yaşlı kadına bakıcılık yapmaya başladım. Bu adreste yatılı kalıyordum. Bakıcılık yaptığım süre zarfında ona hiç kötü davranmadım. F.K. bana şaka maksatlı bazen kötü konuşurdu. Aramızda atışırdık. Bana bazen terlik fırlatırdı, eline geçen eşyaları atardı. Bazı geceler kalkarak, ‘kalk hizmetçi, köle bana yemek hazırla’ derdi. İstediklerini yapardım ve yaşlı olduğundan dolayı ona kesinlikle tepki göstermezdim. Ablası olarak bildiğim şahıs, F.K.’yi arayarak benim ona iyi bakıp bakmadığımı sorardı. F.K. de bazen ‘bana iyi bakıyor’ bazen de ‘bana yemek vermedi’ diyerek tutarsız tavırlar sergilerdi.” dedi.

"Pişmanım"

Videonun çekildiği günü hatırlamadığını söyleyen R.R, “Video kaydını izleyince söylediğim sözlere ve F.K.’ye terlik fırlatmama ben de şaşırdım. Bu olay yaşandığı için üzgünüm. Videonun çekildiği gün alkol kullanmıştım. Alkolün etkisiyle böyle yanlış hareketler sergilediğimi düşünüyorum. Olay nedeniyle üzgün ve pişmanım.” diye konuştu.

"Şakalaşırdık"

Yaşlı kadına hakaret etmediğini iddia eden şüpheli, “O beni bastonla döverdi. Anne ile şaka yapardık. Ben tehdit amaçlı bir şey söylemedim. Şaka amaçlı söyledim. Biraz alkollü olduğum için söyledim. Anne de bana bu şekilde şaka yapardı. Kendisini hiç yaralamadım. Fiziki olarak herhangi bir müdahalem olmadı. Kendisine şiddet uygulamadım.” diyerek aleyhine olan hususları kabul etmedi.

Ev hapsi verildi

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.K'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluşsa da dosyada herhangi bir darp raporunun bulunmaması ve yaralanmaya ilişkin bir tespitin olmaması nedeniyle tutuklama talebinin reddine karar verdi.

Hakimlik, şüpheli R.K'nin "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.