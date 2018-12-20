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Kadıköy'de yangın: 2 ölü

Kozyatağı mahallesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında iki kişinin cesedine ulaşıldı- Dairede eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadığı iddia edildi

20 Aralık 2018 Perşembe 07:28
Kadıköy'de yangın: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'ta bir apartmanın en üs katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Dairede eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadığı iddia edildi.

Sağlık ekipleri, kimliği belirsiz cenazelerin incelenmesi için olay yerini polis ekiplerine bıraktı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 07:28
  1. ceset
  2. Konya
  3. Vali eşi
  4. Yangın

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 54 dk önce
    allahım rahmet eylesin inşallah şehit olmuş olsunlar allaha emanet olun

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