Kadıköy'de tüyleri diken diken eden olay! Çöp konteynerinden kadın bacakları çıktı İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Acıbadem Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde, kimliği henüz belirsiz bir kadına ait olduğu öğrenilen 2 bacak bulundu.

İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinde iki kadın bacağı bulunması üzerine polis alarma geçti. Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları, kadına ait bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Bacakların kime ait olduğu araştırılıyor Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. Polis aynı kadına ait olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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