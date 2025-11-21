Kadıköy’de Tedbirler Sertleşti! İşletmelere Uyarı Süresi Verildi

Kadıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan gıda zehirlenmesi şikâyetleri ve gelen ihbarlar üzerine ilçe genelinde kapsamlı gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Gıda üretimi ve tüketiminin yoğun olduğu işletmeler tek tek kontrol edildi. Ekipler, denetimler sırasında işletmeleri tek tek dolaşarak ürünlerden numuneler alırken üretim yapılan noktaların gerekli hijyen şartlarını karşılayıp karşılamadığını da detaylı şekilde inceledi. Hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere eksiklerini gidermeleri için 15 gün süre verilirken, belirtilen süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işletmelere ise idari yaptırım uygulanacağını belirtti.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda ve hijyen denetimleri kapsamında, İstanbul’da bugüne kadar 198 bin 560 işletmeye resmi kontrol yapıldı. Uygunsuzluk tespit edilen 8 bin 199 işletmeye 506 milyon 457 bin 754 TL para cezası uygulandığı kaydedilirken, 80 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.