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Aktüel

Kadıköy'de şehit olan itfaiye eri Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:20:37 -
Kadıköy'de şehit olan itfaiye eri Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı

KÜTAHYA (AA) - İstanbul'da tatbikat sırasında itfaiye aracındaki merdivenin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden iki itfaiye erinden Mehmet Ali İnal'ın cenazesi, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde toprağa verildi.

İnal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda yapılan törenin ardından ilçeye bağlı Hasanlar köyüne getirildi.

Köyün mesire alanında kılınan cenaze namazı sırasında baba İsmail İnal'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

İnal'ın cenazesi, ailesi, yakınları, Kadıköy'deki istasyondan mesai arkadaşları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namaz sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze töreninde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle katılımcıların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Birkaç ay önce nişanlanan İnal'ın, bu ay sonunda yapmayı planladıkları düğününe hazırlandığı öğrenildi.

Kadıköy İtfaiye İstasyonu bahçesinde 9 Mayıs'ta tatbikat yapıldığı esnada, itfaiye aracının 63 metrelik sepetli merdiveni kırılmıştı. Kırılan merdivenin sepetindeki itfaiye erleri Mehmet Ali İnal (24) ve Emircan Çolak (28), istasyonun karşısındaki binanın çatısına düşerek ağır yaralanmıştı. İnal ve Çolak, kaldırıldıkları Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.

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