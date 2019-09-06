Kadıköy’de polisler değnekçi avına çıktı Kadıköy Caddebostan’da polis ekipleri değnekçi avına çıkıtı.

Kadıköy Caddebostan’da polis ekipleri değnekçi avına çıkıtı. Polisler dün akşam gözaltına aldıkları değnekçi şahsı bu akşam yine gözaltına aldı.

Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda sivil kıyafetli polisler vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yürütülen operasyonda Caddebostan’da dün akşam aynı suçtan gözaltına alınan kişi tekrar suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadıköy’de değnekçilere göz açtırmayan polis ekipleri Kadıköy genelinde yoğun denetimlerini sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.