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Spor Kadıköy'de nefes kesen maç
Spor

Kadıköy'de nefes kesen maç

Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 21:14:00 -
Kadıköy'de nefes kesen maç

Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Sarı Kırmızılı ekibe çabuk alıştı. Başakşehir'in ardından Fenerbahçe ağlarını da sarsan Mohamed, taraftarı mest etti.

 

Dakika 54'te sahneye çıkan Mostafa Mohamed, Süper Lig tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan 28. farklı ülke vatandaşı ve ilk Mısırlı oldu.

 

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