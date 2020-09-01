Kadıköy'de minibüsle otobüs çarpıştı: Yaralılar var
Kadıköy'de bir minibüsün yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kadıköy’de yaşanan kaza saat 10.00 sularında D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Ankara istikametinde meydana geldi.
Selami A.’nın sürdüğü 34 TN 2446 plakalı İETT otobüs, duraktan yolcuları alıp Kartal istikametine doğru hareket etti.
Bu sırada ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü, otobüse arkadan çarptı.
Yaşanan tehlikeli trafik kazasında, minibüsteki yolcular sağa-sola savruldu.
Etraftaki vatandaşların bildirmesi üzerine ola yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Bölgede güvenlik önemleri alınırken, sağlık ekipleri yaralılar müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.
Ambulans sürücüsünden tepki
Yaralılar ambulansa bindirilirken, olay yerindeki basın mensupları görüntü almak istedi. Ambulans sürücüsü, görüntü çekmeye çalışan gazetecilere tepki gösterirken, kısa süreli gerilim yaşandı.
Polislerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Yaşanan kaza nedeniyle Kartal istikametinde yoğun trafik oluştu.
Kazaya karışan araçların yerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik de normale döndü.
Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.