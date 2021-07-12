Kadıköy'de Kiliseye saygısızlık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert mesajlar

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İstanbul Kadıköy'de alkol alan bir grup, kendini kaybederek Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısına tırmanıp üzerinde oynadı. Kabine toplantısından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilise'ye yapılan saygısızlığa sert ifadelerle tepki gösterdi.

'Birlik ve beraberliğimize yönelik bir provokasyon'

"İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı, şu mübarek günlerde, birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum." değerlendirmesi yapan Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızın din ve inanç hürriyetlerini korumak en başta gelen vazifemizdir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı, böyle bir edepsizliği, kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, kesinlikle onların mabedlerine yönelik bu tür saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir."