  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya böyle tehdit görmedi! 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladılar

Fenerbahçe - Galatasaray maçı | CANLI ANLATIM

YRP’den istifa eden Gülpınar’dan Erbakan’ı kızdıracak şok sözler!

Katil İsrail son dakikayla duyurdu! Lübnan’da binlercesi imha edildi

New York Belediyesinde Filistin için oturma eylemi! İsrail operasyonlarına devam ediyor...

Güney Kore ve Çekya, nükleer enerji alanında işbirliği yapacak! Dünyaya böyle servis ettiler

Kardeş ülke Azerbaycan'da Anayasa Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladı

"Kur’an’dan da uzaklaştıracaksınız milleti" diyen Fatih Tezcan çılgına döndü: Böyle denyoluk görmedim

Yalı Çapkını dizisindeki ahlaksızlık, seti karıştırdı: “Bana dokunamazsın!”

Cep telefonu tehlikeli mi? Cep telefonları Lübnan'daki çağrı cihazları gibi üzerimizde patlayabilir mi?
Spor Kadıköy’de kazanan Galatasaray! Puan farkı 5'e çıktı
Spor

Kadıköy’de kazanan Galatasaray! Puan farkı 5'e çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 22:23:00 - 2024-09-22 00:48:58
Kadıköy’de kazanan Galatasaray! Puan farkı 5'e çıktı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı. Puan farkı 5'e çıktı

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 20. dakikada Dominik Livakovic kendi kalesine, 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara'dan geldi. Sarı lacivertlilerin golünü 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

32 maçlık seri sona erdi

Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 32 maçlık namağlup serisine Galatasaray son vermiş oldu.

Bu sonuçla Galatasaray yoluna kayıpsız devam ederek 18 puana yükseldi. Fenerbahçe 13 puanda kaldı. Puan farkı 5'e çıktı

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

 

Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…
Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

Spor

Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Analix

Vala bunlar anca kendi kulluklerinde depisirler. Avrupa'da süt dökmüş kedicik bunlar. Olan Mourinho ya oldu. Sanırım vatandaşları gibi aynı kaderi yaşayacak. Kara kedi noldu ağaca çıktı,ağaç noldu balta kesti,balta noldu dağa kaçtı ,dağ noldu yandı bitti kül oldu. Bu maçla ,Acurun havası,Koç'un kibiri, Mourinho'nun fosforu söndü. Cagarin mazlumu(Kemal Sunal filminden aklımda kalmış. Çağırın Kartalı,şarkısına az kaldi

Öztürk

Bu adam FB yi iflas ettirecek. Dünya kadar para harcandı sonuç fiyasko. Ey koç bu işi sen ehline bırak. Git kendi işine bak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23