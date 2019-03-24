Kadıköy'de karaya oturan teknedeki 6 kişi kurtarıldı Denizciler Dayanışma Derneği (DAKSAR), Kadıköy’de karaya oturan teknedeki 6 kişiyi kurtardı. Hasar gören tekne Kalamış Marina’ya çekildi.

Edinilen bilgiye göre, kaptan Yunus Koçal idaresindeki "Koçibey" isimli tekne, Boğaz’dan Marmara Denizi’ne giriş yaptı. Tekne, Fenerbahçe burnu dönüşünde Öreke Taşı olarak bilinen sığlıkta karaya oturarak su almaya başladı. Yardım çağrısında bulunan tekneye, DAKSAR ekipleri müdahale etti. Teknede bulunan 6 kişi kurtarma botlarına alındı. Tekne karaya oturduğu sığlıktan, Palamar botu ile yedeğe alınarak kurtarıldı. Kısmen hasar gören tekne Kalamış Marina’ya çekildi.

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