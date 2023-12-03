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Aktüel Kadıköy’de ’indirim’ izdihamı
Aktüel

Kadıköy’de ’indirim’ izdihamı

Yeniakit Publisher
2023-12-03 21:03:00 -

Kadıköy sahilde kurulan markalar çadırında esnaf açılışa özel indirim yapınca adeta izdiham yaşandı.

Kadıköy sahilde kurulan markalar çadırında esnaf açılışa özel indirim yapınca adeta izdiham yaşandı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, açılıştan saatler önce çadır önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapılar açılınca insanların alışveriş için birbiriyle yarıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de sahile kurulan markalar çadırı açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar, açılıştan saatler önce sahilde çadır önünde sıraya girdi. Kapıların açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı. Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi içeri girmekte zorlanırken, indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş için adeta yarıştı. Yoğunlukla mücadele etmeye çalışan çadırda stant çalışanları zor anlar yaşadı.

“Ne alabilirsek bizim için kar"

Çadırda alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan Kemal Bozkurt, "Fiyatlar inanılmaz derecede uygun. Son zamanlarda mağazalardaki fiyatlar arttığı için burası bize ilaç gibi geldi. Ne alabilirsek bizim için kar. Dışarıda 2 bin 500 lira olan montu burada 700 liraya bulabiliyorum. Çok sayıda marka ve ürün var" dedi.

“Fiyatlar oldukça uygun “
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alışveriş yapan bir başka vatandaş Dilek Geçit, "Fiyatları oldukça uygun. Yılbaşı hediyesi bakmak için geldik. Henüz bir kısmını gezebildik, bakmaya devam edeceğiz. Bu ders çadırlar belirli aralıklarla kurulmaya devam edilmeli bence" diye konuştu.

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