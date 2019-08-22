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Kadıköy’de iki ayrı dünya bir arada: Çizgi ve Sahaf festivali başladı

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’nin 2.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
Kadıköy’de iki ayrı dünya bir arada: Çizgi ve Sahaf festivali başladı

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’nin 2. etabı, Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri başladı. Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri’nde Fransa’dan gelen ve 6 bin kartpostal koleksiyonu bulunan Sarkis Karamanik büyük ilgi gördü.


Uluslararası Kadıköy Festivali, bu yıl ilk kez Çizgi ve Sahaf Günleri’ne birlikte ev sahipliği yapıyor. 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında, İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşecek Çizgi ve Sahaf Günleri edebiyat, tarih, kültür söyleşileri ve sergilerini gerçekleşiyor.



25 yılda 6 bin kartpostal biriktirdi


Kartpostal koleksiyoncusu Sarkis Karamanik kartpostallarını sergilemek için Fransa’dan Kadıköy’e geldi. 1994 yılında beri kartpostal biriktiren Karamanik’in 6 bin kartpostalı bulunuyor. 6 bine yakın kartpostalı bulunan Sarkis Karamanik, “İstanbul’un hemen hemen her köşesinde diyebilirim. Ayrıca Türkiye’mizin diğer bölgelerinden de var. 1989’da Fransa’ya geçtim 1994’te başladım. Kartpostallar benim için enerji ve terapi oldu. Kartpostal toplamayı koleksiyon yapmayı herkese tavsiye ediyorum. Ben aslında kartpostalları resim yapmak için topluyordum. Bir gün kartpostalların içerisinde Kız Kulesi kartpostalına rastladım. O ilk başlangıç oldu” dedi.



Bir tarafta sahaf bir tarafta çizgi


Nadir bulunan kitaplar, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar; Osmanlıca kitap ve mecmualar; imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar meraklılarını bekliyor. Öte yandan festivalin bir diğer ayağı olan Çizgi Günleri’nde ise Türk ve yabancı çizerlerin yer alacağı söyleşiler, canlı çizim atölyeleri, manga çizerlerinin söyleşileri gibi renkli etkinlikler yer alacak.


Festival hakkında bilgi veren Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar, “Kadıköy Belediyesi ile beraber Çizgi Sahaf olarak uluslararası festival organize ettik. 40 sahaf ve yüz binlerce kitap var. Festivalimiz bugün itibari ile başladı. 27 Ağustos akşamına kadar buradayız. Bütün kitapseverleri bekliyoruz. Osmanlıca kitaplar, dergiler, fotoğraflar, kartpostallar var. Bu ilk festival sezonunu açıyoruz arkadaşlar ellerindeki kıymetli kitapları getirdiler. Bir çok arkadaşta Osmanlıca kitaplar, ilk baskı kitaplar var. Osmanlıca kitapların en genci 100 yıllık diyebilirim” şeklinde konuştu.




Osmanlı’nın izleri Kahire’den İstanbul’a taşınıyor


Osmanlı’dan günümüze ilk sayılarıyla mizah dergileri sergisi Türkiye’nin mizah tarihine ışık tutacak. Çıngıraklı Tatar’dan Karagöz’e, Marko Paşa’dan Gırgır’a, Hacamat’tan Çarşaf’a 1828-2019 yılları arasında yayımlanmış mizah dergilerinin yer aldığı koleksiyon İstanbul Kadıköy Lisesi’nde meraklılarını bekliyor. Kadıköy’ün geçmişinden, tarihinden önemli izler taşıyan kartpostalların yer aldığı Sarkis Karamanik’in derlediği Kadıköy Kartpostalları sergisi (İstanbul Kadıköy Lisesi’nde) ile Karikatürcüler Derneği’nin hazırladığı Nazım Hikmet Portreleri sergisi (Gençlik Sanat Merkezi’nde) ilgililerini bekliyor. Mevlüt Ceylan’ın moderasyonunu yapacağı Bulak Baskısı Osmanlı Türkçesi Kitaplar söyleşisinde Aly Abdelwahab El Sayed, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki önemli birkaç basım merkezinden biri olan Kahire/Bulak baskısı kitapların hikâyesini anlatacak.



Bostancı’dan Kadıköy’e korku romanlarının izinde


Cumhuriyet dönemi edebiyatının ilk korku romanlarından Dehşet Gecesi’nin yazarı Kerime Nadir, Sahaf Günleri’nin en renkli oturumlarından birinin konusu olacak. “Bostancı’da Doğan Korku: Kerime Nadir Ve Dehşet Gecesi” başlıklı söyleşide, Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Galip Dursun konuşmacı olarak yer alacak. Bostancı’daki bir köşkte yazılan Kadıköy menşeli roman üzerinden, Türkiye’de korku ve fantastik edebiyat konuşulacak. Ayrıca Güven Erkin Erkal ve Bilge Özkösebalaban “Koleksiyonculuğun Fantastik Tarihi” adlı söyleşide bilim-kurguyu ele alacak. Okuyay Konuşmaları kapsamında gerçekleşecek “Sahafların Okuma Kültürüne Katkısı” başlıklı söyleşide ise Ümit Nar ve Bengi Berksoy’un sunumuyla eski kitapların, sahafların okuma alışkanlıklarına kazandırdıkları ele alınacak.



Dünya çizgileri festivalde


Çizgi Günleri kapsamında ise Fransız karikatürist Jul, “Mitlerin 50 Tonu” adlı sergisiyle (Bayan Yanı Cafe’de) festivalin konuklarından. Öte yandan Jul ve çizer Ramize Erer, Didier Pasomonik’in yöneteceği bir söyleşide bir araya gelecekler. Kedi Kız, Tarzan ve Zagor gibi süper kahramanların çizeri Bane Kerac’ın ise, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde çizgi roman severler için bir sergisi olacak.Avusturyalı karikatürist ve çizgi roman tasarımcısı Rudi Klein Karikatür Evi’nde “Karmaşık Olmayan Bir Dünyanın Basitleştirilmesi” isimli bir sergi düzenleyecek. Japon sanatçılar Shigetaka Mochizuki, Raku İchikawa ise manga çizimi üzerine merak edilenleri yanıtlayacak.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
  1. kitap
  2. sergi
  3. sanat

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