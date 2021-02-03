Kadıköy'de göstericiler 'katil polis' sloganı atarak polislere saldırdı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını bahane ederek Kadıköy'de protesto yapan göstericiler 'katil polis' sloganları atarak güvenlik güçlerine saldırdı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayarak ülke geneline yayılmaya çalışılan protestolarda göstericiler, 'katil polis' sloganları atarak polise saldırdı.
Boğaziçi Üniversitesi protestoları
Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Boğaziçi Üniveristesi öğrencileri tarafından başlatılan protestolar sürüyor.
Daha önce de aralarına DHKP-C ve PKK militanlarının katıldığı belirlenen öğrenciler, eylemlerine dün Kadıköy'de devam etti. Kalabalık gruplar halinde Kadıköy sokaklarında polise saldırı girişiminde bulunan eylemciler, 'katil polis' sloganları attı.
'Katil polis' sloganları attılar
Bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, protestocuların iki taraftan çembere aldıkları polise 'katil polis' diye seslendiği görüldü. Öte yandan göstericilerin polislere tekme attığı anlar da kameralara yansıdı.
Polis kendini çembere aldı
Olay yerindeki polisler kendilerini korumaya alırken, eylemciler slogan atmaya devam etti.
"Bu memleket bizim, yobaza, faşiste bırakmayız." sloganları atan göstericiler, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz." cümlesiyle polisin üstüne yürümeye devam etti.
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