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Aktüel

Kadıköy’de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Kadıköy’de eşi tarafından boğularak öldürülen Özbekistan uyruklu kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 22:02:29 -
Kadıköy’de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Kadıköy’de eşi tarafından boğularak öldürülen Özbekistan uyruklu kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.


Olay, Kadıköy Kozyatağı Toktaş sokakta bulunan 6 katlı binanın beşinci katında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu Tahir M., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Özbek eşi Nasiba M.’yi boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli koca, polisler gelene kadar cesedin başında bekledi. Polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli Tahir M. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne götürüldü. Daireye giren sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini tamamlarken, kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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