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Yerel Kadıköy'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yerel

Kadıköy'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

İstanbul Kadıköy'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 07:12:00 -
Kadıköy'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 ZT 8565 plakalı otomobil, Osmanağa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi'nde beton dubalara, ardından bir iş yerine çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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