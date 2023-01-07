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Yerel Kadıköy'de dehşet anları! Yaralılar var
Yerel

Kadıköy'de dehşet anları! Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de ticari taksi devrildi. Kazada sürücü T. A. ile yolculardan E. K. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 09:40:00 -
Kadıköy'de dehşet anları! Yaralılar var

T. A. idaresindeki 34 THK 61 ticari taksi, Çiftehavuzlar Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak ters döndü ve park halindeki bir otomobile çarparak durdu.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü T. A. ile yolculardan E. K. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan E. K. ile yabancı uyruklu 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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