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Gündem Kadıköy’de çirkin provokasyon! LGBT bayrağı açıp ‘çarşaf’ yaktılar!
Gündem

Kadıköy’de çirkin provokasyon! LGBT bayrağı açıp ‘çarşaf’ yaktılar!

Kadıköy'de bir araya gelen bir grup, İran'da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesini protesto etti. Protesto sırasında sözde LGBT bayrağı açıp 'özgürlükten' bahseden kişiler başörtüsüne ve çarşafa saldırdı. Protestocuların yaktığı çarşaf, polis tarafından söndürüldü. Eylemciler ise polis ekiplerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 14:25:00 - 2022-10-04 14:27:51

Bir grup kadın, Kadıköy’de bir arya gelerek İran’da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin gözaltında öldürülmesine yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Protesto gösterisi sırasında Türkçe, İngilizce, Farsça ve Kürtçe “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganları atılırken, sözde LGBT bayrağı da açıldı.

BAŞÖRTÜSÜ VE ÇARŞAFA SALDIRI

Eylemde bağırarak ‘özgürlükten’ bahseden kişiler başörtüsüne ve çarşafa saldırdı.

Polisler, bir süre yanan çarşafı ayağıyla söndürdü. Eylemciler ise polis ekiplerine tepki gösterdi.

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