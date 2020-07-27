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Aktüel

Kadıköy'de bisiklet çalan şüpheli gözaltına alındı

İlçedeki 3 ayrı adresten bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:49:57 -
Kadıköy'de bisiklet çalan şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 3 ayrı yerden bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede 3 ayrı yerde yaşanan bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Yayılan çalışmada şüphelinin Mustafa Y. (31) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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