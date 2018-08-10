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Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1 kişli yaralı

Tartıştığı kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:27
Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1 kişli yaralı

Rasimpaşa Mahallesi Yavuztürk Sokağı'nda, Ersan K. (45) Özbekistan uyruklu kız arkadaşı Malika B. (24) tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ersan K, Malika B'yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Malika B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ersan K, Kadıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 16:27
  1. bıçakla yaralama
  2. Kadıköy
  3. kavga

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