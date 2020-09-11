Kadıköy'de annesini ve eşini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın "eşi kasten öldürme" ve "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Tahsin Yüksekova Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Müşteki olan sanığın kızı Zeynep Yüksekova ve babası Ayhan Yüksekova da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Tahsin Yüksekova, "Her şey ortada. Maktulleri ben öldürdüm, suçlamayı kabul ediyorum. Şeref ve namus için ben bu suçu işledim. Babam Ayhan Yüksekova beni yönlendirdi. 'Oğlum bunları öldüreceksin.' dedi. Maktullerin namussuzluk yaptıklarını söyledi, ben namussuzluk yaptıklarını göremedim. Ben babama güvendiğim için hiçbir şey sormadım, sadece onun dediğini yaptım." ifadelerini kullandı.

Eşiyle resmi nikahları bulunduğunu ve ayrı yaşadıklarını söyleyen Yüksekova, "Cezaevinden çıkınca gerek eşimden gerekse de annemden para istemedim. Çiçekçi dükkanı da benim üzerime olsun istemedim. Çiçek satış işi yaparım. Para yüzünden ben böyle bir şeyi yapmadım." şeklinde beyanda bulundu.

Sanığın kızı müşteki Zeynep Yüksekova da olay tarihinde olay yerinde bulunmadığını belirterek, "Ben bu cinayetin tek başına işlendiğini düşünmüyorum. Amcam ve karısının bu işin içerisinde olduklarını düşünüyorum. Çünkü bu kişiler annemi istemiyordu. 20 yıldır annem aynı yerde çiçek satıyor, herhangi bir namussuzlukta bulunmadı. Dedemin ona öldürmesi yönünde beyanat vermesi mümkün değildir. Dedeme baba derim. Biz çok mutlu bir aileydik, sanık cezaevinden çıktıktan sonra hayatımız cehennem oldu." diye konuştu.

- "50 senelik hayat arkadaşımı nasıl öldür derim"

Eşini ve gelinin öldürmesini istemesinin mümkün olmadığını söyleyen müşteki Ayhan Yüksekova ise sanığın eşine ve annesine hep şiddet uyguladığını ifade etti.

Sanığın alkol bağımlısı olduğunu öne süren baba Yüksekova, "Ben 50 senelik hayat arkadaşımı nasıl öldür derim. Her şey eşimin üzerineydi. Benim sadece bir ceketim var, yalnız kaldıktan sonra malı ne yapayım. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yazı yazılarak sanığın sağlık durumu hakkında bilgi verilmesini istedi.

Ayrıca Adli Tıp Kurumuna da yazı yazılarak, sanığın buraya sevkinin yapılıp 3 haftayı geçmeyecek şekilde gözlem altına alınmasına ve suç tarihiyle işlediği eylem nedeniyle cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor yazılmasına karar verildi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tahsin Yüksekova'nın olaydan yaklaşık 6 ay önce başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiği anlatılıyor.

Sanık Yüksekova'nın, cezaevinden çıktıktan sonra eşi Seyhan Yüksekova ile ayrı evde yaşadıkları ve aralarının açık olduğu belirtilen iddianamede, sanığın annesi ve eşiyle arasındaki anlaşmazlığın nedeninin tespit edilemediği belirtiliyor.

İddianamede, sanığın eşi ve annesinin çiçek satmalarından ve para kazanmalarından dolayı aralarında para nedeniyle tartışmaların yaşanmış olabileceği ifade ediliyor.

Sanığın tam olarak bilinmeyen nedenle olay yerine gelerek önce eşi Seyhan Yüksekova'yı, ardından annesi Zülfiye Yüksekova'yı silahla öldürdüğü, daha sonra kaçarak saklandığı yerde yakalandığı aktarılan iddianamede, Tahsin Yüksekova'nın "eşi kasten öldürme" ve "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.