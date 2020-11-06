Kadıköy'de 10 Kasım'da, sosyal mesafeli "Ata'ya saygı zinciri" oluşturulacak

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak "Ata'ya saygı zinciri" oluşturulacak.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.05'te Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında her yıl düzenlenen saygı zinciri, pandemi önlemleri kapsamında bu yıl sosyal mesafeli olarak gerçekleştirilecek.

El ele tutuşmadan, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlanacak 6,5 kilometre uzunluğundaki zincire vatandaşlar, aralarında 2 metre mesafe bırakarak katılacak.

Kadıköy'de 2013'ten bu yana düzenlenen "Ata'ya saygı zinciri"ne denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak destek verecek. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açacak.

İzmir'deki depremde kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı-BAK Kadıköy de zincire katılarak Türk bayrağı açacak.





