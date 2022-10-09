Kadıköy patlama nerede neden oldu? Kadıköy son dakika
İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama yaşandı. Peki, patlama hangi mahallede oldu?
İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama yaşandı. Olayın sebebi henüz bilinmiyor. Söz konusu bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebinin doğalgaz sebepli olduğu belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı belirtildi.