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Aktüel Kadıköy metrosunda şok eden görüntü!
Aktüel

Kadıköy metrosunda şok eden görüntü!

Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına uzandı. Raylarda keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koyan şahsın psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 22:46:00 -

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy metro durağında yaşandı. Alınan bilgiye göre bir kişi, duraktan metro raylarına atladı, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı.

Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. Metro durağındaki vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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