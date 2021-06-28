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Eğitim Kadıköy lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
Eğitim

Kadıköy lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Kadıköy puanla öğrenci alan liseler | Nefesler tutuldu ve lise tercih dönemi beklenmeye başladı. Pek çok öğrenci Kadıköy'de bulunan okulların puanlarını, kontenjanlarını, yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Kadıköy Anadolu Lisesi puanı yüzdelik dilimi 2021 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi yüzdelik dilimi

Yeniakit Publisher
2021-06-28 00:21:00 -
Kadıköy lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapıldı. Sonuçlar ise 30 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenciyi tercih heyecanı saracak. İstanbul Kadıköy’de bulanan okulları merak edenler yüzdelik dilim, puan ve kontenjanları araştırmaya başladı.

Kadıköy lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Üsküdar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
Üsküdar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Eğitim

Üsküdar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

 

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