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Ekonomi Kadıköy Belediyesi akıllı tahta alacak
Ekonomi

Kadıköy Belediyesi akıllı tahta alacak

Kadıköy Belediye Başkanlığı, ihtiyacı doğrultusunda düzenleyeceği ihale ile 43 adet etkileşimli akıllı tahta alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 14:31:00 -
Kadıköy Belediyesi akıllı tahta alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Etkileşimli Akıllı Tahta Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 24.11.2022 tarih ve saat 11:00’da 4. Kat İhale Komisyon Odası gerçekleştirilecek.

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