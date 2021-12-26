KADES’te son rakamlar belli oldu

YENİ AKİT ANKARA

İç İşleri Bakanlığı tarafından, kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla 2018'de kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES),3 milyon bin 713 kişi tarafından indirilirken, uygulama üzerinden 268 bin 437 ihbarda bulunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “KADES ‘Tek tuşla şiddetin karşısında’ Uluslararası Ödüllü Kadın Acil Destek Uygulaması bugüne kadar 3 milyon bin 713 kişi tarafından indirildi. 268 bin 437 ihbarda bulunuldu” denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağlayan KADES mobil uygulaması, uluslararası alanda dikkati çekmişti. Akdeniz Parlamenterler Asamblesi, Paris'teki 15. Genel Kurulu Toplantısında, "Kovid-19 salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamalarıyla aile içi şiddetle mücadele" kapsamında KADES'i ödüle layık görülmüştü.