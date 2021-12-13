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Kadın - Aile KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı
Kadın - Aile

KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı

Uluslararası ödüllü KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı

Yeniakit Publisher
2021-12-13 18:11:00 -
KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görülen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), bugüne kadar 2 milyon 954 bin 342 kişi tarafından cep telefonlarına indirilerek kullanılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2018'de kullanıma sunduğu cep telefonu uygulaması KADES'i yükleyen kişi sayısı 2 milyon 954 bin 342'ye yükseldi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 260 bin 848 ihbar yapıldı.

KADES, Akdeniz Parlamenterler Asamblesince "Kovid-19 salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamalarıyla aile içi şiddetle mücadele" kapsamında ödüle layık görülmüştü. Ödül, İtalyan Parlamentosu'nda 18 Kasım'da düzenlenen törenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya takdim edilmişti.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

 

 

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