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Aktüel KADES uygulamasında 1 milyon indirme hedefi aşıldı
Aktüel

KADES uygulamasında 1 milyon indirme hedefi aşıldı

İçişleri Bakanlığınca kadınların tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabilmeleri için kullanıma sunulan KADES uygulamasında indirme sayısı 1 milyon 174 bine yükseldi, uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı ise 62 bin 45 oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:12:06 -
KADES uygulamasında 1 milyon indirme hedefi aşıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca kadınların tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabilmeleri için kullanıma sunulan ve 1 milyon indirme hedefi belirlenen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasında indirme sayısı 1 milyon 174 bine ulaştı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, KADES uygulamasına ilişkin kullanım verileri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

KADES uygulamasıyla, kadınların sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda da yardım çağrısında bulunabildikleri belirtilen açıklamada, Bakanlığın, KADES'in kadınlar arasında bilinirliğinin artması için 16 Kasım'da kampanya ve tanıtım faaliyeti seferberliği başlattığı ve 1 milyon indirme hedefi belirlediği hatırlatıldı.

- Hedef aşıldı

Açıklamaya göre, bu doğrultuda, basın yayın organları ile sosyal medya mecralarının kullanılması, vali ve kaymakamlar öncülüğünde yürütülen çalışmalar, kolluk görevlilerinin KADES'i tanıtmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri, 16 yaş ve üzeri kadınlara SMS gönderimi sonucunda uygulamanın indirme oranında büyük artış kaydedildi.

Seferberliğin başlatıldığı 16 Kasım'da 550 bin 139 olan uygulamayı indirme sayısı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yapılan tanıtım faaliyetleri sonrasında 20 Aralık'ta yüzde 113'lük artışla 1 milyon 174 bine yükseldi, uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı ise 62 bin 45 oldu.

- 20 milyon 475 bin 178 kadına SMS gönderildi

Bakanlık tarafından, GSM şirketlerinden 16 yaş ve üzerindeki 20 milyon 475 bin 178 kadına gönderilen KADES SMS'sinde uygulamanın indirileceği linkler paylaşıldı ve "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız." ifadesine yer verildi.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal uygulama mağazalarından indirebildiği KADES, acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyor. İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek olaya anında müdahalede bulunuluyor.

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