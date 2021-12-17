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Kadın - Aile KADES uygulaması yurttaki öğrencilere tanıtıldı
Kadın - Aile

KADES uygulaması yurttaki öğrencilere tanıtıldı

Denizli’de güvenlik güçleri yurttaki öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 11:39:00 -
KADES uygulaması yurttaki öğrencilere tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı geliştirilen ve kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransı amaçlayan KADES uygulaması hakkında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği emrinde görevli kadın astsubaylar, şiddet önleme ve izleme merkezi müdürlüğü ve emniyet birimlerince müşterek olarak yurttaki öğrencilere KADES uygulamasının tanıtımını yaparak cep telefonlarına nasıl yükleneceği, nasıl kullanacağı hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere ayrıca, yaşayacakları en ufak bir olumsuzlukta bile uygulama ile güvenlik güçlerinin anında müdahale edebildiği anlatılarak öğrencilere bilgilendirme amaçlı KADES broşürü dağıtıldı.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

 

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